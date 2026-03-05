Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:04

Россиянам перечислили лучшие варианты подарков на 8 Марта

Предприниматель Воробьев: билеты в театр станут отличным подарком на 8 Марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Билеты в театр или на концерт, аромадиффузор, набор качественных свечей, техника для ухода за собой, гаджеты и домашний текстиль станут отличными презентами на 8 Марта, заявил в беседе с MIR24.TV предприниматель и эксперт индустрии подарков Александр Воробьев. В качестве сюрприза он также посоветовал создать альбом воспоминаний.

Подарок — это прежде всего акт коммуникации. Женщине важно чувствовать, что ее услышали. Даже недорогая вещь, связанная с ее идеей или мимолетным желанием, высказанным вскользь месяц назад, будет иметь в ее глазах огромную ценность. Помните, что самый дорогой подарок может оказаться бесполезным, если он не несет в себе вашего личного отношения. Подпишите открытку, упакуйте подарок в крафт-бумагу — и вы увидите, как искренне засияют глаза тех, кто вам дорог, — отметил Воробьев.

Он уточнил, что девушкам можно подарить качественный стайлер для волос или брендовую звуковую щетку, наушники, мастер-класс по гончарному делу и живописи или урок танго. Женщинам постарше, в том числе матерям и бабушкам, можно презентовать билеты на культурные мероприятия, фотокнигу, ортопедическую подушку с эффектом памяти или большой плед из хлопка.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что букеты из сухофруктов и изделия из темного шоколада станут полезной альтернативой привычным сладким подаркам на 8 Марта. Она предупредила об опасности магазинных сладостей.

