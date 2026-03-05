Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:39

Лавров не увидел оснований считать переговоры с США «ширмой»

Лавров заявил, что РФ не видит оснований подозревать США в имитации переговоров

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия на данный момент не имеет оснований подозревать, что переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине являются лишь ширмой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе. По его словах, которые приводит РИА Новости, Москва находится в постоянном контакте с американскими коллегами.

Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По словам министра иностранных дел, российская сторона остается верной достигнутым на Аляске пониманиям.

До этого министр подчеркнул, что Россия пошла на серьезные компромиссы на переговорах в Анкоридже и остается привержена достигнутым там пониманиям. По его словам, именно договоренности на Аляске остаются отправной точкой в нынешних контактах с американской стороной.

Также Лавров предупредил, что война Запада против России перестала быть гибридной и перешла в прямую, «горячую» фазу. По словам министра, западные страны готовили Украину как анти-Россию, которая стала инструментом противостояния двух сторон.

