Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном Военэксперт Марочко: Иран занимает более выгодную позицию в войне на истощение

Иран находится в более выигрышном положении в войне на истощение с Соединенными Штатами, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ситуация на поле боя показывает, что Тегеран готовился к затяжной конфронтации.

Абсолютно по всем признакам видно, что Иран довольно-таки неплохо подготовился к затяжным боевым действиям. Он не использует сразу все, что у него есть — точечно и дозированно отбивает атаки, применяет комбинированные удары, удешевляя нанесение огневого поражения. Есть децентрализованное управление, которое позволяет обрабатывать всевозможными боеприпасами заранее подготовленные цели для ударов. В войне на истощение, конечно, более выгодное положение у Ирана, — высказался Марочко.

При этом, по его словам, важно учитывать реальные возможности, поскольку вооруженные силы Соединенных Штатов в союзе с Израилем значительно превосходят войска Ирана. Однако, указал военный эксперт, практика и история свидетельствуют о том, что даже крупные армии не всегда могут одержать победу над малыми народами.

Ранее сообщалось, что США оказались не готовы к масштабному конфликту с Ираном и сейчас срочно мобилизуют ресурсы. По информации зарубежных СМИ, Госдеп экстренно усиливает меры для эвакуации американцев из Ближнего Востока, а Пентагон ускоряет набор дополнительных военных для сбора разведданных.