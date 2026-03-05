Зимняя Олимпиада — 2026
Эндокринолог рассказал о последствиях ожирения

Эндокринолог Аметов: ожирение провоцирует диабет и онкологию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ожирение может спровоцировать диабет второго типа, онкологию и заболевания почек, рассказал KP.RU завкафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ ведущий научный сотрудник ММНКЦ им. С.П. Боткина Александр Аметов. Он отметил, что рост пациентов с ожирением также приведет к увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Эндокринолог объяснил, что самая опасная форма — накопление жира в органах. По его словам, такое состояние может спровоцировать воспалительные процессы и кислородное голодание тканей.

Аметов подчеркнул, что в большинстве случаев причиной ожирения становятся переедание, генетика и низкий уровень физической активности. Он отметил, что в группе риска находятся дети, которые родились с массой тела более 4–4,5 кг или менее 2–2,5 кг, так как они более подвержены развитию инсулинорезистентности.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала, что перекусы от скуки без реального голода, заедание стресса и злоупотребление алкоголем незаметно приводят к ожирению. Еще одним негативным фактором она назвала малоподвижный образ жизни.

