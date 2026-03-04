Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению Диетолог Михалева: перекусы без реального голода незаметно приводят к ожирению

Перекусы от скуки без реального голода, заедание стресса и злоупотребление алкоголем незаметно приводят к ожирению, заявила «Москве 24» диетолог Оксана Михалева. Еще одним негативным фактором она назвала малоподвижный образ жизни.

Какие привычки незаметно приводят к ожирению? Часто проблема не в компульсивном переедании, а в небольших перекусах. Например, лишние 50–150 ккал в день — это всего половина порции сладкого напитка. Но за год набегает два или три килограмма лишнего жира. Незаметное переедание «от нечего делать», перекусы без реального голода — вот что реально способствует набору массы, — высказалась Михалева.

Она отметила, что психогенное переедание также способствует незаметному набору веса. Сладкая и жирная пища обладает антистрессовым действием — она повышает настроение, но взамен приводит к лишним килограммам. Врач добавила, что всего один вечерний прием алкоголя может дать до 2 тыс. лишних калорий.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что ожирение ослабляет иммунитет человека, тем самым повышая риск частых инфекций. Она напомнила, что при избыточном весе у людей сбивается метаболизм, а микробиом, в свою очередь, теряет полезные вещества, защищающие организм.