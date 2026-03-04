Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:00

Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению

Диетолог Михалева: перекусы без реального голода незаметно приводят к ожирению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перекусы от скуки без реального голода, заедание стресса и злоупотребление алкоголем незаметно приводят к ожирению, заявила «Москве 24» диетолог Оксана Михалева. Еще одним негативным фактором она назвала малоподвижный образ жизни.

Какие привычки незаметно приводят к ожирению? Часто проблема не в компульсивном переедании, а в небольших перекусах. Например, лишние 50–150 ккал в день — это всего половина порции сладкого напитка. Но за год набегает два или три килограмма лишнего жира. Незаметное переедание «от нечего делать», перекусы без реального голода — вот что реально способствует набору массы, — высказалась Михалева.

Она отметила, что психогенное переедание также способствует незаметному набору веса. Сладкая и жирная пища обладает антистрессовым действием — она повышает настроение, но взамен приводит к лишним килограммам. Врач добавила, что всего один вечерний прием алкоголя может дать до 2 тыс. лишних калорий.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что ожирение ослабляет иммунитет человека, тем самым повышая риск частых инфекций. Она напомнила, что при избыточном весе у людей сбивается метаболизм, а микробиом, в свою очередь, теряет полезные вещества, защищающие организм.

диетологи
ожирение
здоровье
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран ответил на сообщения NYT о секретном предложении ЦРУ
Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для контрактников без гражданства
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.