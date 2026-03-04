Обломки беспилотников упали на территории трех санаториев под Геленджиком

Обломки беспилотников были обнаружены на территории трех санаториев в селе Кабардинка под Геленджиком, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. В двух учреждениях туристы отсутствовали, а из третьего гостей временно эвакуировали в укрытие на период отражения атаки. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении 61 частного и 41 многоквартирного дома в результате атаки украинских беспилотников, при этом ранения получили семь горожан. Наиболее сложная обстановка сложилась в Восточном районе, где падение обломков дронов вызвало возгорания в трех частных домовладениях.

Кроме того, губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке украинских беспилотников на город Кирово-Чепецк. По словам главы региона, жертв и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.