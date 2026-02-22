Мошенники начали предлагать россиянам отдохнуть в санаториях Аферисты начали красть данные россиян под видом записи в санаторий

Мошенники начали использовать сезон простуд для обмана россиян, предлагая им пройти бесплатную реабилитацию в санатории после перенесенного гриппа. Злоумышленники звонят гражданам, в первую очередь пожилым, и под предлогом записи на оздоровительные процедуры запрашивают данные полиса ОМС, СНИЛС или паспорта. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка», преступники рассчитывают на снижение критического мышления у людей, желающих восстановить здоровье по государственной программе.

В ходе разговора мошенники пытаются выведать данные банковских карт якобы для оплаты «страхового депозита» или убеждают жертву установить мобильное приложение для «удаленной консультации». На деле такая программа оказывается трояном, дающим доступ к банковским счетам.

Усталость от болезни и желание восстановить здоровье «бесплатно» по госпрограмме снижает критичность мышления, — добавили эксперты.

Специалисты напоминают, что бесплатная реабилитация по ОМС назначается исключительно лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления, а не по телефону. Также ни в коем случае нельзя передавать свои персональные данные или платежные реквизиты неизвестным лицам.

Ранее москвич отдал аферистам 41 млн рублей после получения сообщения в мессенджере от якобы бывшего руководителя, который убедил его в необходимости предотвратить «спонсирование преступлений». Поверив ему, мужчина в течение шести дней снимал накопления со счетов и взял крупную сумму под залог собственного жилья.