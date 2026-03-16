16 марта 2026 в 08:54

Армия России обрушила «Град» на точки запуска БПЛА под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России уничтожили несколько точек запуска беспилотных летательных аппаратов украинской армии в Харьковской области, рассказал старший офицер батареи с позывным Сибирь. По его словам, которые приводит РИА Новости, артиллеристы группировки войск «Север» поразили цели залпом из трех РСЗО «Град». Из указанных мест противник бил по приграничным районам Белгородской области.

В ходе воздушной разведки были обнаружены точки запуска БПЛА ВСУ, «терроризировавшие» приграничные районы Белгородской области. Командованием было принято решение нанести массированный удар залпом из трех реактивных систем залпового огня «Град» 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. Цель была успешно уничтожена, — сказал офицер.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что мобильные группы радиоэлектронной борьбы группировки войск «Север» каждый день срывают атаки дронов на Сумском направлении. Таким образом они обеспечивают защиту личного состава и гражданской инфраструктуры от ударов беспилотных летательных аппаратов противника.

Харьковская область
ВС РФ
ВСУ
РСЗО Град
БПЛА
беспилотники
дроны
