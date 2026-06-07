Наступление ВС РФ на Харьков 7 июня: последние новости, ситуация в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 7 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 7 июня: обстановка на фронте сегодня

«Харьковское направление. Золочевский участок. Подразделения ГрВ „Север“ продолжают развивать наступление в приграничье на территории Харьковской области. Наши подразделения выбили противника из Шевченко и ведут бои в северной части Казачьей Лопани. Бои в районе Шуркиного леса и энтомологического заказника „Кущеватое“. ВС РФ атакуют в направлении ставка Молочарка по балке со стороны Гранова и МАПП „Нехотеевка“. Противник вынужденно из-за больших потерь бросает в бой личный состав, который мобилизован в апреле этого года», — пишет военкор Юрий Котенок.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Штурмовые подразделения ГВ „Север“ сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава ВСУ из села Шевченко и освободили населенный пункт! Допросы военнопленных показали, что противник задействует на данном участке фронта боевые группы ВСУ, укомплектованные украинцами, насильно мобилизованными в апреле этого года, а инструкторы ВСУ признают, что продолжительность жизни среднестатистического солдата бригады не превышает 2–3 месяцев с момента „могилизации“», — отметили авторы канала.

По их словам, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на десяти участках до 700 метров.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ вновь нанесли удары ТОС по позициям 127-й ОТМБр в районе Избицкого — продолжается уничтожение живой силы противника в многокилометровом лесном массиве. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки. За сутки „северяне“ продвинулись на двух участках до 450 метров. Пытаясь остановить продвижение наших войск, противник перебрасывает на данный участок фронта из тыловых районов недавно укомплектованные подразделения ВСУ», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на левобережье Купянска, в Заосколье, закрепляются российские подразделения.

«Враг бьет по российским позициям авиабомбами и снарядами HIMARS в Кучеровке, Петропавловке, Подолах. На Харьковском участке ВС РФ освободили село Шевченко. Ближайшая цель — поселок Казачья Лопань, контроль над которым обрушит всю логистику ВСУ на этом участке. На Волчанском участке продвижение 700 м. Идут бои за Лосевку. Восточнее наши сражаются в районе Нововасилевки, Нестерное — Бударки», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области», — добавили в МО РФ.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

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