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05 июня 2026 в 18:09

Слухи о тромбозе, внебрачная дочь, нападение: как живет Алексей Глызин

Алексей Глызин Алексей Глызин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Заслуженный артист России Алексей Глызин прокомментировал слухи о тромбозе. Чем он сейчас занимается, что известно о его состоянии здоровья?

Чем известен Глызин

Алексей Глызин родился 13 января 1954 года в городе Мытищи, окончил Московский государственный институт культуры. Творческую карьеру артист начал в Мытищинском ансамбле, затем в разные годы выступал в ВИА «Добрые молодцы», «Самоцветы», «Веселые ребята» и других коллективах.

В 1988 году Глызин начал сольную карьеру. Самые популярные песни исполнителя: «Ты не ангел», «Письма издалека», «Зимний сад», «Поздний вечер в Соренто», «Пепел любви» и другие.

Что известно о личной жизни Глызина

Первый раз Алексей Глызин женился сразу после армии на женщине по имени Людмила. В браке родился сын Алексей, он стал телережиссером. Развод произошел из-за измены артиста.

«Была такая девушка Женя, мы познакомились во время съемок. И я мгновенно влюбился. У нее была какая-то невероятная притягательность, сексуальность. В какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может, и рассказал о происходящем жене. Она, конечно, страшно обиделась. После этого мы много лет не общались. А потом, когда в моей жизни уже появилась вторая супруга, помирились. Теперь я частый гость в ее доме», — рассказал певец в программе «Секрет на миллион».

В 1992 году Глызин женился на чемпионке мира по художественной гимнастике Сании Бабий. В браке родился сын Игорь, он окончил Институт современного искусства. Супруги до сих пор вместе.

Алексей Глызин Алексей Глызин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Что известно о внебрачной дочери Глызина

В декабре прошлого года в эфире ток-шоу «ДНК» был проведен тест на родство между Алексеем Глызиным и девушкой по имени Анна, которая утверждала, что является дочерью артиста. Результаты тестирования подтвердили отцовство.

По словам Анны, ее мать познакомилась с музыкантом в 1974 году, их связь длилась около пяти лет и закончилась ее беременностью.

После ДНК-теста артист не наладил общение с дочерью.

«Какая дочка? У меня знаешь, сколько их по России? Кто их считает вообще? Слушай, у меня такой послужной список!» — заявил он в комментарии журналистам.

Что известно о здоровье Глызина

Сегодня, 5 июня, Telegram-канал Mash сообщил, что около месяца назад Алексей Глызин был госпитализирован с болью в левой ноге. По информации источника, артисту якобы запретили танцевать на сцене во время выступлений из-за тромбоза ноги. Глызин эту информацию опроверг.

О проблемах со здоровьем он рассказывал один раз в программе «Секрет на миллион».

«У меня профессиональная болезнь — это почки, с армейских времен застудил когда-то, и это на всю жизнь. У меня выходили камни, это неприятно. Женщинам в этом смысле немного проще, у них анатомия другая, а вот мужчинам неприятно, выходит через канал. Бывало, что работал, скорая стояла на многих концертах. Бывало так, что такая сильная боль, тебя рвет. Я никому этого не желаю. Это ужасно», — поделился он, отметив, что «ситуация со здоровьем на тот момент уже нормализовалась».

Алексей Глызин Алексей Глызин Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Чем сейчас занимается Глызин

Алексей Глызин продолжает творческую деятельность, гастролирует с концертами.

В декабре прошлого года певец подвергся нападению пассажирки на борту самолета, когда летел на корпоратив. По данным Mash, женщина орала, кидалась вещами и приставала к людям, обзывая их нецензурными словами, но Глызину и его концертному директору удалось скрутить ее.

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