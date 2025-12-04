Внебрачная дочь Глызина эмоционально отреагировала на результат ДНК-теста Внебрачная дочь Глызина заявила, что не сомневалась в родстве с музыкантом

Женщина по имени Анна, утверждавшая, что является внебрачной дочерью музыканта Алексея Глызина, эмоционально отреагировала на оглашенный в эфире телешоу «ДНК» результат генетического теста — 99,9%. По ее словам, она всегда верила, что артист является ее родителем.

Я же говорила, что не сомневалась — он мой папа! Я всегда это чувствовала! Я не какая-то самозванка, я совершенно другой человек. Вы просто не знаете меня, — сказала Анна.

Женщина уточнила, что не намерена претендовать на имущество Глызина и хотела бы лишь наладить с ним отношения. Мать Анны познакомилась с музыкантом в 1974 году, их связь длилась около пяти лет и закончилась ее беременностью. Сам артист ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова из рекламы «МММ», рассказал, что у него обнаружился внебрачный сын, о котором он узнал от друга. Пермяков планирует сделать ДНК-тест для подтверждения родства, так как на видео у взрослого сына он заметил схожесть в жестах и мимике.