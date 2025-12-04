Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 12:33

Внебрачная дочь Глызина эмоционально отреагировала на результат ДНК-теста

Внебрачная дочь Глызина заявила, что не сомневалась в родстве с музыкантом

Алексей Глызин Алексей Глызин Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Женщина по имени Анна, утверждавшая, что является внебрачной дочерью музыканта Алексея Глызина, эмоционально отреагировала на оглашенный в эфире телешоу «ДНК» результат генетического теста — 99,9%. По ее словам, она всегда верила, что артист является ее родителем.

Я же говорила, что не сомневалась — он мой папа! Я всегда это чувствовала! Я не какая-то самозванка, я совершенно другой человек. Вы просто не знаете меня, — сказала Анна.

Женщина уточнила, что не намерена претендовать на имущество Глызина и хотела бы лишь наладить с ним отношения. Мать Анны познакомилась с музыкантом в 1974 году, их связь длилась около пяти лет и закончилась ее беременностью. Сам артист ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова из рекламы «МММ», рассказал, что у него обнаружился внебрачный сын, о котором он узнал от друга. Пермяков планирует сделать ДНК-тест для подтверждения родства, так как на видео у взрослого сына он заметил схожесть в жестах и мимике.

Алексей Глызин
артисты
дети
ДНК-тест
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина пообещала выступить с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой «Моссада» стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Избивший пенсионерку курьер оказался в психбольнице
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.