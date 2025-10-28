Леня Голубков из рекламы «МММ» нашел внебрачного сына и требует ДНК-тест

Актер Владимир Пермяков, запомнившийся по съемкам в рекламе пирамиды «МММ» в роли Лени Голубкова, рассказал NEWS.ru, что у него нашелся внебрачный сын. По словам собеседника, он узнал о ребенке совсем недавно и планирует сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство.

Признаю я или не признаю внебрачного сына, все будет зависеть от теста ДНК, который мне предоставят. После съемок отправились с моим старинным приятелем в любимую нашу кафешку, где собирались обсудить две мои пьесы — «Рождение» и «Перестройка», над которыми я трудился 29 лет! И там мой друг огорошил новостью! Когда мы устроились в уютном месте на Петроградской стороне, друг мне поведал, что у меня, оказывается, есть сын, — рассказал Пермяков.

По словам актера, его предполагаемый ребенок живет в Краснодарском крае. Как рассказал Пермяков, друг показал ему видео с мальчиком.

Друг мне показал кадры с моим уже взрослым ребенком на видео. В первые минуты я был поражен — жесты мои, мимика, они ведь передаются генетически, но, с другой стороны, он мог это все и сыграть, подглядывая за мной! Друг говорит, что у нас есть неуловимое сходство. Потом он мне показал фото мамы мальчика. На кадрах — симпатичная молодая дама. Искренне не понимаю, почему меня никто не уведомил о рождении ребенка, — отметил Пермяков.

Как сказал исполнитель роли Лени Голубкова, его сын уже взрослый. Однако актер не торопится пускать парня в свою жизнь.

Сейчас моему предполагаемому сыну 24 года. То есть, получается, [мне было] 49. Предлагаю этому юноше провести тест ДНК, чтобы развеять все сомнения. Окажется тест положительным — обязательно подружимся, если у него нет злых намерений, — добавил Пермяков.

Ранее актер заявил, что был женат шесть раз. Четыре брака Пермяков назвал краткосрочными, а вот два — длительными и счастливыми. По его словам, с последней женой Лидией они были вместе 20 лет и ни разу даже не поругались.