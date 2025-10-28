Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:15

Леня Голубков из рекламы «МММ» нашел внебрачного сына и требует ДНК-тест

Актер из рекламы «МММ» Пермяков нашел внебрачного сына

Владимир Пермяков Владимир Пермяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Актер Владимир Пермяков, запомнившийся по съемкам в рекламе пирамиды «МММ» в роли Лени Голубкова, рассказал NEWS.ru, что у него нашелся внебрачный сын. По словам собеседника, он узнал о ребенке совсем недавно и планирует сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство.

Признаю я или не признаю внебрачного сына, все будет зависеть от теста ДНК, который мне предоставят. После съемок отправились с моим старинным приятелем в любимую нашу кафешку, где собирались обсудить две мои пьесы — «Рождение» и «Перестройка», над которыми я трудился 29 лет! И там мой друг огорошил новостью! Когда мы устроились в уютном месте на Петроградской стороне, друг мне поведал, что у меня, оказывается, есть сын, — рассказал Пермяков.

По словам актера, его предполагаемый ребенок живет в Краснодарском крае. Как рассказал Пермяков, друг показал ему видео с мальчиком.

Друг мне показал кадры с моим уже взрослым ребенком на видео. В первые минуты я был поражен — жесты мои, мимика, они ведь передаются генетически, но, с другой стороны, он мог это все и сыграть, подглядывая за мной! Друг говорит, что у нас есть неуловимое сходство. Потом он мне показал фото мамы мальчика. На кадрах — симпатичная молодая дама. Искренне не понимаю, почему меня никто не уведомил о рождении ребенка, — отметил Пермяков.

Как сказал исполнитель роли Лени Голубкова, его сын уже взрослый. Однако актер не торопится пускать парня в свою жизнь.

Сейчас моему предполагаемому сыну 24 года. То есть, получается, [мне было] 49. Предлагаю этому юноше провести тест ДНК, чтобы развеять все сомнения. Окажется тест положительным — обязательно подружимся, если у него нет злых намерений, — добавил Пермяков.

Ранее актер заявил, что был женат шесть раз. Четыре брака Пермяков назвал краткосрочными, а вот два — длительными и счастливыми. По его словам, с последней женой Лидией они были вместе 20 лет и ни разу даже не поругались.

актеры
ДНК-тест
дети
отношения
Светлана Комарова
С. Комарова
Мариана Саид Шах
М. Саид Шах
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрыли аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Овсянка вредна? Раскрываем все тайны «королевы завтраков»!
Леня Голубков из рекламы «МММ» нашел внебрачного сына и требует ДНК-тест
«Забавно»: Трамп неуместно высказался об атаках на Хиросиму и Нагасаки
«Реальная угроза»: в Европе подняли панику из-за одного оружия России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.