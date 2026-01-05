Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 12:44

Культурологи объяснили мистическую славу Святок

Культуролог Невеев объяснил мистическую славу Святок дохристианской традицией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мистическая репутация Святок связана с тем, что это самый темный период года, рассказали изданию 360.ru эксперты. Древние славяне верили: в это время потусторонние силы максимально близки к людям. В народном сознании христианская вера в то, что до Крещения Иисуса по земле «гуляет» нечисть, смешалась с дохристианской традицией наряжаться в звериные шкуры и страшные маски для отпугивания злых духов.

Гадания стали неотъемлемой частью Святок как попытка заглянуть в будущее, когда граница между мирами считается открытой. Самыми популярными были подблюдные гадания с песнями и ритуалы на суженого: девушки клали под подушку расчески, спички или карты, надеясь увидеть жениха во сне. Самым опасным и пугающим считалось гадание с зеркалами в пустой бане.

Были и более простые формы гаданий: когда поджигали смятую бумагу и потом смотрели через свечу на тень, когда выливали на воду воск и пытались разглядеть в нем образы своей судьбы, — отметил культуролог Александр Невеев.

В святочный период приветствуются добрые дела, походы в гости, обильные застолья и посещение церковных служб. Святитель Филарет Дроздов призывал верующих посвятить это время «святым помыслам», а не шумному разгулу. Традиционно это время отдыха и радости, когда приветствуются любые зимние забавы и общение с близкими в преддверии праздника Крещения Господня.

Главный запрет Святок касается любого физического труда, включая рукоделие и уборку. Также в эти дни категорически запрещены ссоры, сквернословие, азартные игры и отказы в помощи нуждающимся.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что оказание магических услуг в России должно быть полностью запрещено, а эзотерические практики признаны экстремистской деятельностью. Парламентарий предложил привлекать специалистов этой сферы к уголовной и административной ответственности за попытки монетизировать суеверия граждан.

гадания
праздники
традиции
Рождество
язычество
