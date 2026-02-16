В РПЦ ответили, связана ли Масленица с языческими традициями Иерей Березин: современная Масленица потеряла связь с язычеством

Современная Масленица мало связана с язычеством, рассказал РИАМО иерей Димитрий Березин. Он отметил, что сейчас это неделя перед Великим постом.

Масленичная неделя — это время перед Великим постом, когда перестают вкушать мясо те, кто планируют поститься. С язычеством это напрямую никак не связано, потому что в том виде, в котором он есть сейчас, Великий пост установился в IV–V веке. И далеко не на территории современной России, а в Египте, Палестине, Малой Азии, — рассказал Березин.

Иерей подчеркнул, что идея совмещать время подготовки к посту и приготовление блинов — народная традиция. В этом году Масленица продлится до 22 февраля.

Ранее религиовед Игорь Иванишко заявил, что православным христианам не следует участвовать в масленичных гуляньях, потому что часто здесь можно встретить неоязыческие элементы, которые отвергаются Церковью. Также он предупредил о вербовке людей в неоязыческие культы прямо на празднике.