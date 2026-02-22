Не блином единым: 10 шедевров масленичной выпечки — от кулебяки до хвороста

Масленица — это не только стопки блинов, но и широкое застолье, где главную роль всегда играла выпечка. Раньше считалось: чем богаче и разнообразнее стол на праздничной неделе, тем удачнее будет год. Собрали рецепты на любой случай: от фундаментальной кулебяки, требующей времени и души, до ленивых пятиминутных пирогов, которые выручат, если гости уже на пороге.

Мы подготовили для вас путеводитель по миру масленичного теста. Здесь вы найдете секреты сочности рыбных расстегаев, способы сделать творожную начинку нежной, как крем, и инструкции по созданию хрустящего хвороста, который тает во рту.

Сытная классика: пирог с капустой и яйцом

Дрожжевой пирог, который накормит всю семью. Тесто готовится на 250 мл молока и 400 г муки. Главный секрет начинки: тушите 500 г капусты с луком до мягкости, добавьте 3 вареных яйца, укроп и — для особенной сочности — 50 г сливочного масла кусочками прямо внутрь пирога перед тем, как закрыть его «крышкой» из теста.

Легендарная кулебяка с четырьмя слоями

Настоящий архитектурный проект из теста. На 1 кг теста идет три основных слоя: отварной рис с яйцом, обжаренный фарш с луком и шампиньоны. Чтобы вкусы не смешивались, прокладывайте слои тонкими блинчиками. Сформируйте высокий «батон», украсьте косичками из теста и выпекайте 45 минут при 180 °C.

Ленивая улитка с сыром

Выпечка на Масленицу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Идеальное решение из 500 г слоеного теста. Разрежьте пласт на полоски, внутрь положите тертый сулугуни с зеленью и паприкой. Скрутите полоски в трубочки и уложите их в форму спиралью. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом — и через 20 минут при 200 °C на вашем столе окажется хрустящий пирог с тягучим сыром.

Рыбные расстегаи с секретным бульоном

Эти «расстегнутые» пирожки готовятся из 500 г дрожжевого теста и начинки из семги или судака с обжаренным луком. Главная фишка: сразу после духовки влейте в отверстие каждого горячего пирожка по ложке рыбного бульона. Это сделает рыбу невероятно нежной.

Ленивый пирог-сметанник

Заливное тесто на сметане (200 г) и майонезе (2 ст. л.) всегда остается мягким. В качестве начинки используйте ломтики отварного картофеля и обжаренные грибы. Пирог собирается слоями и заливается жидким тестом. Это самый уютный вариант для семейного чаепития.

Капустная пятиминутка на сковороде

Рецепт для тех, кто считает калории. Ни грамма муки! Просто смешайте 300 г шинкованной капусты, 3 яйца, 2 ст. л. сметаны и немного тертого сыра. Готовьте под крышкой на сковороде по 7–8 минут с каждой стороны. По вкусу напоминает нежную овощную запеканку.

Деревенские ватрушки с творогом

Чтобы творог не вытек, а тесто было как пух, в начинку (400 г творога) добавьте 1 ст. л. манки — она свяжет лишнюю влагу. Лунки в шариках теста делайте обычным стаканом, смазанным маслом. Это обеспечит идеальную форму и место для обильной начинки.

Не блином единым: 10 шедевров масленичной выпечки — от кулебяки до хвороста Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожный пирог — завтрак аристократа

Этот пирог на манке без муки по текстуре напоминает дорогой чизкейк. Смешайте 500 г творога, 3 яйца, сметану и сахар. Оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла. Выпекайте 50 минут при 170 °C. Важнейшее условие: дайте ему полностью остыть и отстояться в холодильнике ночь — вкус станет намного богаче.

Воздушный хворост на кефире

Хворост на кефире получается более пышным, чем на водке. В 250 мл кефира добавьте соду для реакции. Раскатывайте тесто максимально тонко — это залог того самого хруста. Обжаривайте в масле буквально по 30 секунд и не забудьте о горе сахарной пудры перед подачей.

Заливной пирог с луком и яйцом

Когда хочется вкуса праздника, но нет сил печь блины. Начинка из 5 вареных яиц и огромного пучка зеленого лука заливается кефирным тестом со сливочным маслом. Пирог получается ярко-золотистым, весенним и очень сытным.

5 альтернатив сжиганию чучела на Масленицу: смотрите на нашем сайте.