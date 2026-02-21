Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 17:05

Капустное чудо: пирог-пятиминутка на сковороде — без грамма теста

Быстрый капустный пирог Быстрый капустный пирог Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы ищете идеальный рецепт для здорового питания, этот пирог станет вашим фаворитом. Здесь нет муки и лишних углеводов, зато много клетчатки и белка. По вкусу он напоминает нежную овощную запеканку, а золотистая корочка делает его по-настоящему аппетитным.

Возьмите 300 г капусты и нарежьте ее короткими полосками, посолите по вкусу и помните руками, но без усердия. Нужно, чтобы капуста пустила сок и стала помягче.

В отдельной емкости взбейте 3 яйца с 2 ст. л. сметаны или натурального йогурта. Добавьте туда же 0,5 ч. л. соли, щепотку черного перца и 0,5 ч. л. разрыхлителя для пышности. Соедините капусту с заливкой и тщательно перемешайте. Для более яркого вкуса добавьте в массу 50 г тертого легкого сыра и пучок нарезанного укропа.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смазав ее 1 ч. л. оливкового масла. Выложите капустную массу и разровняйте лопаткой. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальной мощности плиты 7–8 минут, пока верх пирога не схватится. Потом осторожно переверните пирог с помощью плоской тарелки и обжаривайте еще 5 минут без крышки до румяной корочки. Подавайте блюдо горячим со свежей зеленью или чесночным соусом на основе греческого йогурта.

  • Совет: если вы используете жесткую капусту, предварительно залейте ее кипятком на 5 минут или слегка припустите на сковороде перед смешиванием с яйцами.

Омлет «Пуляр» — самый пышный и необычный завтрак из яиц по французскому рецепту.

Читайте также
Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевными, хрустящими, объедение
Общество
Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевными, хрустящими, объедение
Когда десерт удивляет: груша, плесень и мед в одном блинчике
Семья и жизнь
Когда десерт удивляет: груша, плесень и мед в одном блинчике
Рыбный суп на Масленицу — проще и быстрее ухи: ароматный и без костей!
Семья и жизнь
Рыбный суп на Масленицу — проще и быстрее ухи: ароматный и без костей!
Сдобная классика: готовим на Масленицу домашние ватрушки
Семья и жизнь
Сдобная классика: готовим на Масленицу домашние ватрушки
Никаких сложных рецептов! Выкладываю слоями картофель, куриный фарш, заливаю сметаной — и в духовку. Ужин без хлопот
Общество
Никаких сложных рецептов! Выкладываю слоями картофель, куриный фарш, заливаю сметаной — и в духовку. Ужин без хлопот
капуста
выпечка
рецепты
простой рецепт
кулинария
пироги
рецепт
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Белого лотоса» сообщила шокирующую новость о личной жизни
Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн
Почти 50 россиян пришли не в угоду Зеленскому
Участник СВО раскрыл, как работает система реабилитации на самом деле
«Показывать правду»: участник СВО о съемке документальных фильмов
Стало известно об ухудшении ситуации в Энергодаре
Симоньян назвала главную задачу фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»
Поляки выступили против дальнейшей милитаризации Евросоюза
Психолог назвала лучшие варианты подарков мужчинам на 23 Февраля
Лишившийся ног ветеран СВО рассказал о цели программы «Время Героев»
Дэниел Рэдклифф вспомнил нелепое предложение на съемках «Гарри Поттера»
Стало известно, куда Петросян отправилась после выступлений на Олимпиаде
Умерла «бурановская бабушка» Зоя Дородова: что известно, болезнь
Назван неожиданный кандидат на роль нового Джеймса Бонда
В Госдуме оценили отказ украинцев от блинов на Масленицу
Российский боец рассказал о замерзших телах наемников ВСУ
Первый полет к Луне за 50 лет: когда запуск Artemis II, риски для экипажа
Украина повторила антирекорд ОИ 2010 года
Российские ученые создали аэростатный аналог Starlink
Авария на дороге в Оренбургской области унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.