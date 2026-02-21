Капустное чудо: пирог-пятиминутка на сковороде — без грамма теста

Если вы ищете идеальный рецепт для здорового питания, этот пирог станет вашим фаворитом. Здесь нет муки и лишних углеводов, зато много клетчатки и белка. По вкусу он напоминает нежную овощную запеканку, а золотистая корочка делает его по-настоящему аппетитным.

Возьмите 300 г капусты и нарежьте ее короткими полосками, посолите по вкусу и помните руками, но без усердия. Нужно, чтобы капуста пустила сок и стала помягче.

В отдельной емкости взбейте 3 яйца с 2 ст. л. сметаны или натурального йогурта. Добавьте туда же 0,5 ч. л. соли, щепотку черного перца и 0,5 ч. л. разрыхлителя для пышности. Соедините капусту с заливкой и тщательно перемешайте. Для более яркого вкуса добавьте в массу 50 г тертого легкого сыра и пучок нарезанного укропа.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смазав ее 1 ч. л. оливкового масла. Выложите капустную массу и разровняйте лопаткой. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальной мощности плиты 7–8 минут, пока верх пирога не схватится. Потом осторожно переверните пирог с помощью плоской тарелки и обжаривайте еще 5 минут без крышки до румяной корочки. Подавайте блюдо горячим со свежей зеленью или чесночным соусом на основе греческого йогурта.

Совет: если вы используете жесткую капусту, предварительно залейте ее кипятком на 5 минут или слегка припустите на сковороде перед смешиванием с яйцами.

Омлет «Пуляр» — самый пышный и необычный завтрак из яиц по французскому рецепту.