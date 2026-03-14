Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 15:31

В пост в качестве сладенького к чаю пеку ржаники: ароматные пирожки с яблоками или брусникой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В пост в качестве сладенького к чаю пеку ржаники — ароматные пирожки с яблочной или брусничной начинкой. Тесто из ржаной муки получается плотным, но мягким, с характерным кисловатым привкусом.

Для приготовления понадобится: для теста: 2 стакана ржаной муки, 1 стакан теплой воды, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 3–4 яблока (или 1,5 стакана брусники), 3–4 ст. л. сахара (по вкусу), корица (для яблок).

Рецепт: для начинки яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками и потушите с сахаром до мягкости. Бруснику можно использовать свежую или замороженную, пересыпав сахаром. Замесите тесто из всех ингредиентов, дайте ему отдохнуть 20 минут. Раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Готовые пирожки можно смазать сладкой водой для блеска. Подавайте теплыми.

Ранее стало известно, как приготовить постную солянку из капусты с грибами. Это не суп, а горячее второе блюдо.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот супчик из цветной капусты с сыром просят готовить снова и снова. Просят по 2 тарелки, до того вкусен
Никаких сухих куличей: этот с коньяком и мускатным орехом получается влажным и нежным. Самый простой рецепт на Пасху-2026
Если хотите прям чумовые синнабоны, возьмите этот рецепт. Пушистые улитки с корицей и кремом
Творожные «пирожки» без грамма муки — готовятся быстрее сырников, а вкус в сто раз интереснее
Хрустящий пирог из тертого картофеля с грибами: выручает в пост — можно и на ужин, и к чаю подать
рецепты
выпечка
Великий пост
булочки
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан раскрыл болезненную правду ЕС по российской энергетике
В Минздраве ответили, правда ли СПИД и туберкулез не лечатся по ОМС
Снег с дождем, летнее тепло? Синоптики удивили прогнозом в Москве на весну
Российский лыжник вошел в десятку лучших на этапе КМ в Норвегии
Один популярный продукт может исчезнуть из России из-за войны в Иране
«Мертвый» слон убил женщину во время селфи
Девочка упала в открытый канализационный люк в Чебоксарах
Суд зачистил Рунет от оправданий сексуальных преступлений
«Ситуация серьезная»: в Европе опасаются нехватки всех видов топлива
В Сети появились фото плакатов с лицом Зеленского в городах Венгрии
В Польше заявили о немецком «вторжении»
Доктор наук лишился колоссальной суммы после «звонка с Госуслуг»
Российские туристы отказываются от полетов в азиатские страны
Работы в саду в марте: что нужно сделать обязательно уже сейчас
Instagram отключит защиту личных сообщений
Молодой мужчина под веществами спустился на пути столичного метро
Сильные дожди и тепло до +15? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Один российский город закрыл аэропорт для самолетов
Политолог ответил, хватит ли у США и Израиля ресурсов для атаки Ирана
«Зеленский здесь не командует»: Орбан ответил на шантаж Киева
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.