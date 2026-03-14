В пост в качестве сладенького к чаю пеку ржаники: ароматные пирожки с яблоками или брусникой

В пост в качестве сладенького к чаю пеку ржаники — ароматные пирожки с яблочной или брусничной начинкой. Тесто из ржаной муки получается плотным, но мягким, с характерным кисловатым привкусом.

Для приготовления понадобится: для теста: 2 стакана ржаной муки, 1 стакан теплой воды, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 3–4 яблока (или 1,5 стакана брусники), 3–4 ст. л. сахара (по вкусу), корица (для яблок).

Рецепт: для начинки яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками и потушите с сахаром до мягкости. Бруснику можно использовать свежую или замороженную, пересыпав сахаром. Замесите тесто из всех ингредиентов, дайте ему отдохнуть 20 минут. Раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Готовые пирожки можно смазать сладкой водой для блеска. Подавайте теплыми.

