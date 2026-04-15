Россиян могут штрафовать за сушилки на фасадах домов Россиянам напомнили о штрафах до 1,5 тыс. рублей за сушилки на фасаде

Размещение сушилок и других конструкций на фасадах жилых многоэтажных домов может привести к штрафу и требованию об их демонтаже, написали в «Известиях» со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря. Он пояснил, что самовольная установка подобных конструкций может быть квалифицирована как нарушение правил пользования жилым помещением.

За это предусмотрен административный штраф по статье 7.21 КоАП РФ в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, — отметил Бондарь.

Эксперт объяснил, что фасад здания считается общим имуществом собственников. По его словам, любые внешние изменения самого дома возможны лишь при согласии большинства жильцов. В случае самовольной установки сушилок или других элементов управляющая компания вправе потребовать демонтаж.

