Россиян могут штрафовать за сушилки на фасадах домов

Размещение сушилок и других конструкций на фасадах жилых многоэтажных домов может привести к штрафу и требованию об их демонтаже, написали в «Известиях» со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря. Он пояснил, что самовольная установка подобных конструкций может быть квалифицирована как нарушение правил пользования жилым помещением.

За это предусмотрен административный штраф по статье 7.21 КоАП РФ в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, — отметил Бондарь.

Эксперт объяснил, что фасад здания считается общим имуществом собственников. По его словам, любые внешние изменения самого дома возможны лишь при согласии большинства жильцов. В случае самовольной установки сушилок или других элементов управляющая компания вправе потребовать демонтаж.

Ранее стало известно о новых правилах для постояльцев в отелях РФ. Новый законопроект лишает владельцев гостиниц возможности удержать оплату с карты без согласия туриста. Если клиент отказывается от оплаты суммы ущерба, то претензии будут решаться в судебном порядке.

