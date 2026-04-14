14 апреля 2026 в 14:01

Новые правила готовят для постояльцев отелей в России

РЕН ТВ: в России постояльцев отелей хотят защитить от штрафов за порчу имущества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постояльцев отелей в России хотят защитить от произвольных штрафов за порчу имущества, сообщает РЕН ТВ. Новый законопроект лишает владельцев гостиниц права удерживать оплату с карты или депозита без согласия туриста. Если клиент не согласен с суммой ущерба, все претензии будут решаться только в суде.

Известны случаи, когда отели взимали за порчу имущества от 5 до 50 тыс. рублей. Блогеру Марине Ганиной выставили штраф за гостиничное полотенце, которое окрасилось после сушки волос. Адвокат Сергей Волгин пояснил, что сейчас отели часто списывают деньги с карты просто потому, что она у них есть. Если закон примут, ситуация для гостиниц осложнится.

При этом, если гость что-то сломал намеренно, уйти от ответственности не получится. Но сумму компенсации будет определять суд, а не администрация отеля — с учетом износа имущества.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что на практике подобные споры редко доходят до суда. По его словам, при повреждении имущества отель обязан вызвать полицию, и в такой ситуации гость, как правило, предпочитает договориться мирно.

Ранее стало известно, что в Таиланде турист может получить тюремный срок за то, что случайно наступил на купюру. Там изображен король, и любое действие, которое местные законы трактуют как неуважение, считается преступлением.

Россия
отели
штрафы
туристы
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

