Роллы за 4 тыс. рублей довели ребенка до больничной койки

Семья из Москвы отравилась роллами за почти 4 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Восьмилетнюю девочку госпитализировали, в ее анализах обнаружили сальмонеллез.

23 мая семья вместе с друзьями заказала домой роллы из популярного московского ресторана. На следующий день у ребенка и ее отца поднялась температура, начались рвота и диарея. Позднее похожие симптомы появились и у остальных. Госпитализированного ребенка поместили в стационар, ей назначили антибактериальную терапию.

Пострадавшие направили в адрес ресторана досудебную претензию на почти 1 млн рублей. Заведение принесло извинения и предложило обратиться в страховую компанию.

Ранее сообщалось, что шесть детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после того, как съели арбуз в Чувашии. Инцидент произошел вечером 28 мая в Канашском округе.

До этого уголовное дело возбудили в Одинцово после массового отравления детей в детсадах. Поставщиков еды обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.