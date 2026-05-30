Роллы за 4 тыс. рублей довели ребенка до больничной койки

Семья из Москвы отравилась роллами за почти 4 тыс. рублей

Семья из Москвы отравилась роллами за почти 4 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Восьмилетнюю девочку госпитализировали, в ее анализах обнаружили сальмонеллез.

23 мая семья вместе с друзьями заказала домой роллы из популярного московского ресторана. На следующий день у ребенка и ее отца поднялась температура, начались рвота и диарея. Позднее похожие симптомы появились и у остальных. Госпитализированного ребенка поместили в стационар, ей назначили антибактериальную терапию.

Пострадавшие направили в адрес ресторана досудебную претензию на почти 1 млн рублей. Заведение принесло извинения и предложило обратиться в страховую компанию.

Ранее сообщалось, что шесть детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после того, как съели арбуз в Чувашии. Инцидент произошел вечером 28 мая в Канашском округе.

До этого уголовное дело возбудили в Одинцово после массового отравления детей в детсадах. Поставщиков еды обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

