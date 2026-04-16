В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей

Уголовное дело возбудили в Одинцово после массового отравления детей в детсадах, сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале. Поставщиков еды обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление воспитанников детского сада, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пяти учреждениях Одинцово за один месяц выявили кишечную инфекцию. Отмечается, что одно из них — детсад № 23, в нем минимум 40 заболевших. Причины случившегося выясняются. Родители предполагают, что источник заражения может быть связан с питанием.

До этого стало известно, что число пострадавших в результате масштабной вспышки острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области увеличилось до 679 человек. Среди заболевших ранее было выявлено 318 детей. По данным Минздрава, в 36 случаях лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса, в то время как у остальных пациентов была диагностирована инфекция неуточненной этиологии.

В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
