На Украине анонсировали ужесточение мобилизации для одной категории граждан

Депутат Рады Бобровская: на Украине усилят мобилизацию для уклонистов в розыске

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мобилизацию на Украине ужесточат для уклонистов, находящихся в розыске, заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская в интервью YouTube-каналу «Говорит великий Львов». По ее словам, процесс реформы будет очень сложным и болезненным для тех, кто сегодня числится в розыске, но других выходов у государства просто нет. Она добавила, что сначала нужно попробовать договориться с человеком по-хорошему, в противном же случае государство должно применять санкции и принудительные меры.

Он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы, — отметила Бобровская.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики создали на русском языке специальное интерактивное приложение, позволяющее пользователям избегать встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Данная программа уже функционирует в Киеве, Одессе, Полтаве, Харькове и других крупных городах.

