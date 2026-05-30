Появились кадры буксировки туши погибшего кита Тимми

Тушу погибшего горбатого кита Тимми вытащили на берег в Дании, передает Bild. Несколько дней мертвое животное находилось на мелководье рядом с островом Анхольт.

Кит появился у берегов Германии в начале весны. В конце марта Тимми застрял на мелководье Балтийского моря возле острова Пель и почти месяц не мог выбраться обратно. В конце апреля спасателям удалось заманить животное в затопленную баржу и отбуксировать через датские воды в сторону Северного моря. Спустя несколько дней сообщалось, что кит покинул баржу и уплыл.

Через две недели у берегов Дании обнаружили мертвого кита. Тело животного длиной около 12 метров лежало примерно в 75 метрах от берега. Специалисты взяли образцы тканей и направили их в лабораторию.

Ранее появилась информация, что специалисты проведут вскрытие туши горбатого кита по кличке Тимми. Сообщалось, что процедура пройдет на пляже острова Анхольт. Сотрудник Датского управления по охране окружающей среды Мортен Абильдстрем уточнил, что вскрытие млекопитающего продлится шесть часов.