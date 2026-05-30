30 мая 2026 в 15:25

Астраханец вонзил нож в отчима под бой курантов

Астраханец получил девять лет колонии за убийство отчима в новогоднюю ночь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жителя Астрахани приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство сожителя матери во время новогоднего застолья, передает пресс-служба Трусовского районного суда. По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 1 января 2026 года в частном доме на улице Маршака.

Установлено, что мужчина вместе с сожителем матери отмечал Новый год и распивал алкоголь. Во время ссоры между ними завязалась драка, в ходе которой астраханец схватил нож и ударил отчима в живот. От сильной кровопотери мужчина умер на месте. На этапе следствия обвиняемый признал вину, написал явку с повинной и показал, как произошло убийство. Позже он стал утверждать, что защищался, поэтому и ранил погибшего.

В результате исследования доказательств судом версия подсудимого о невиновности в умышленном убийстве признана недостоверной и отвергнута, — сказано в сообщении.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края задержали 70-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве соседа и его знакомого. По версии следствия, спящих мужчин подожгли в бане из-за земельного спора. Подозреваемый признал вину.

