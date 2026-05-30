30 мая 2026 в 16:02

Группа подростков избила несовершеннолетнюю девушку

В Ижевске возбуждено дело после избиения подростками несовершеннолетней девушки

В Ижевске возбуждено уголовное дело после избиения несовершеннолетней девушки группой подростков, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике. По данным следствия, инцидент произошел в мае на территории городского скейт-парка.

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по размещенной в соцмедиа информации возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней группой подростков из хулиганских побуждений (ст. 213 УК РФ), — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали, угрозы ее жизни нет. Правоохранители установили всех участников конфликта. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

Ранее стало известно, что школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя высотой более 100 метров в Москве. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы за незаконное проникновение на объект культурного наследия или штраф до 200 тыс. рублей.

