Глава Удмуртии рассказал, как в регионе используют ИИ в медицине Глава Удмуртии Бречалов: ИИ будет заполнять документы за врачей

Искусственный интеллект будут использовать для заполнения документов в больницах и поликлиниках, рассказал ОТР глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Он отметил, что сейчас у медиков много бумажной работы.

Вы представляете себе работу терапевта или педиатра? Она на существенный процент состоит из заполнения документов. Мы сейчас «допиливаем», что называется, на сленге айтишников, с ними продукт. Чтобы, когда врач итогово или на первом приеме принимает пациента, голос мог очень качественно трансформироваться сразу в документ, — рассказал Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что сейчас технологии все больше интегрируются в быт. По его словам, нейросети становятся данностью.

