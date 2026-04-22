22 апреля 2026 в 17:00

Глава Удмуртии рассказал, как в регионе используют ИИ в медицине

Глава Удмуртии Бречалов: ИИ будет заполнять документы за врачей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Искусственный интеллект будут использовать для заполнения документов в больницах и поликлиниках, рассказал ОТР глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Он отметил, что сейчас у медиков много бумажной работы.

Вы представляете себе работу терапевта или педиатра? Она на существенный процент состоит из заполнения документов. Мы сейчас «допиливаем», что называется, на сленге айтишников, с ними продукт. Чтобы, когда врач итогово или на первом приеме принимает пациента, голос мог очень качественно трансформироваться сразу в документ, — рассказал Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что сейчас технологии все больше интегрируются в быт. По его словам, нейросети становятся данностью.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект позволяет фиксировать нарушения на контейнерных площадках. Также нейросети позволяют следить за состоянием мусорных баков в режиме реального времени, делая отрасль по обращению с ТКО более прозрачной.

Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Дальше
