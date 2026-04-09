09 апреля 2026 в 11:56

Россиянам рассказали, как нейросети помогают контролировать мусорные баки

РЭО: ИИ позволяет фиксировать нарушения на контейнерных площадках

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Искусственный интеллект позволяет фиксировать нарушения на контейнерных площадках, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО. Также нейросети позволяют следить за состоянием мусорных баков в режиме реального времени, делая отрасль по обращению с ТКО более прозрачной.

Реформа обращения с отходами — это в первую очередь про качество жизни. Чистые дворы и отсутствие переполненных контейнеров — базовое ожидание жителей. Использование цифровых инструментов позволяет сделать отрасль более прозрачной и выстроить системную работу, чтобы такие проблемы решались быстрее и не повторялись, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нейросети способны находить скопления мусора, отсутствие контейнеров, переполнение емкостей и перекрытие подъезда для мусоровозов. Информация о нарушениях передается в ФГИС УТКО через мобильное приложение «Водитель ТКО» и региональные сервисы.

Ранее главный врач Наталья Шиндряева рассказала, что внедренные в поликлиники ИИ-системы предлагают врачам три наиболее вероятных диагноза по итогам приема. Она отметила, что система анализирует не только данные последнего приема, но и другую информацию о здоровье пациента.

Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
