Россиянам рассказали, как нейросети помогают контролировать мусорные баки

Искусственный интеллект позволяет фиксировать нарушения на контейнерных площадках, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО. Также нейросети позволяют следить за состоянием мусорных баков в режиме реального времени, делая отрасль по обращению с ТКО более прозрачной.

Реформа обращения с отходами — это в первую очередь про качество жизни. Чистые дворы и отсутствие переполненных контейнеров — базовое ожидание жителей. Использование цифровых инструментов позволяет сделать отрасль более прозрачной и выстроить системную работу, чтобы такие проблемы решались быстрее и не повторялись, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нейросети способны находить скопления мусора, отсутствие контейнеров, переполнение емкостей и перекрытие подъезда для мусоровозов. Информация о нарушениях передается в ФГИС УТКО через мобильное приложение «Водитель ТКО» и региональные сервисы.

