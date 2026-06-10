Магнитные бури сегодня, 10 июня: что завтра, скачки давления, депрессия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 10 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 10 и 11 июня

По прогнозу ИКИ РАН, в среду, 10 июня, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Кр-индекс в течение суток зафиксируется преимущественно в районе двух-трех единиц, ожидала модель. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 38%, геомагнитных возмущений — 45%, магнитных бурь — 17%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли четыре новые вспышек, они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,9.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 10 июня, ожидается геомагнитная буря силой шесть баллов.

«В этот день возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние. Постарайтесь не перенапрягаться, полноценно спите, употребляйте легкую пищу, исключите алкоголь», — отметил источник.

В четверг, 11 июня, исходя из оценки прогностической модели, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 35%, магнитных бурь — 12%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитные бури влияют на человека

Апатия и сонливость могут беспокоить человека во время магнитной бури, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того, что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется <...> снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит — и мы нормализуемся», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

В преддверии магнитных бурь крайне важно нормализовать режим сна, а также отказаться от вредных привычек, тяжелой и жирной пищи, заявила невролог Екатерина Демьяновская.

«Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики, соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы», — пояснила Демьяновская.

Следует избегать интенсивных тренировок, вместо которых врач рекомендует сделать акцент на дыхательных упражнениях, легкой гимнастике; также положительное влияние может оказывать контрастный душ.

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