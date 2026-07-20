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20 июля 2026 в 11:53

Магнитные бури сегодня, 20 июля: что будет завтра, слабость, бессонница

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 20 июля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие симптомы может вызвать буря?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 июля

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 20 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, Кр-индекс зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 1)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце была одна новая вспышка — она относится к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 2,1. Портал my-calend заявил, что сегодня, 20 июля, нет геомагнитных бурь.

Во вторник, 21 июля, по прогнозу ИКИ РАН, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 10%, магнитных бурь — 3%.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как противостоять магнитным бурям

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Он подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — уточнил Горячев.

По словам врача, в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина — эти продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Горячев отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

По словам терапевта Анны Лупач, метеозависимым людям в период вспышек на Солнце рекомендуется оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

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