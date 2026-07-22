Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 01:28

Глава Пентагона призвал пересмотреть военные приоритеты США

Хегсет призвал Конгресс направить средства американским военным вместо Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Конгрессу следует направлять дополнительные бюджетные средства прежде всего на нужды американских вооруженных сил, вместо Украины, заявил министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, это должно иметь первоочередное значение.

Я бы отстаивал ту точку зрения, что более высоким приоритетом для Сената США является забота об американцах, а не украинцах. Украине было передано [в свое время] пять дополнительных [пакетов военной помощи]. Как бы хорошо такое ни звучало, почему это добродетельно? А финансирование наших войск, которые сейчас сталкиваются со смертельной угрозой, — это партийное упражнение?!.. Это лицемерие [со стороны законодательной ветви власти США], — заявил Хегсет.

Ранее Пентагон запросил $1,7 млрд на увеличение численности и укрепление личного состава вооруженных сил США. В Пентагоне связали необходимость дополнительного финансирования с рекордными показателями набора на службу.

До этого сообщалось, что запасы ключевых американских вооружений по-прежнему истощены и Пентагон активно работает над расширением промышленной базы для их производства. По словам неназванного представителя военного министерства США, ведомство хочет быстро нарастить оборонную промышленную базу и активно ищет и внедряет лучшие американские инновации.

Мир
США
Украина
Пит Хегсет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России готовят механизм, который усложнит жизнь мошенникам
Газманов «наложил» на санкции против себя
Одесса и Львов взялись за вилы: бунты против ТЦК охватили всю Украину
В России выросло количество самозанятых
В России рассказали о судьбе украинских мирных жителей
Россиянам напомнили, когда завершается прием в вузы
В Москве рассказали о позиции США по приезду Путина на G20
Глава Пентагона призвал пересмотреть военные приоритеты США
У Сабурова возникли новые проблемы после запрета на въезд в РФ
Пентагон запросил денег на наращивание армии
Квартира за водку: топ-5 схем черных риелторов по «отжиму» жилья у россиян
В США ответили на запрос Зеленского о передаче допсистем ПВО
Трамп заявил о готовности рассмотреть новые меры давления на Израиль
«Мужик сгорает от страстей»: Охлобыстин о семье, СВО, релокантах
Украинский военнопленный заявил о хаосе на позициях ВСУ
ВС РФ ударили по газоперерабатывающей установке под Харьковом
«Слова Аллы Борисовны вызвали горечь»: Газманов о Пугачевой, СВО, свадьбе
Польша поставила Украине жесткое условие для вступления в ЕС
Новый главком ВСУ Драпатый оказался в базе розыска МВД России
Захарова с иронией отреагировала на увольнение Сырского
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.