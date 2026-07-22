Глава Пентагона призвал пересмотреть военные приоритеты США

Конгрессу следует направлять дополнительные бюджетные средства прежде всего на нужды американских вооруженных сил, вместо Украины, заявил министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, это должно иметь первоочередное значение.

Я бы отстаивал ту точку зрения, что более высоким приоритетом для Сената США является забота об американцах, а не украинцах. Украине было передано [в свое время] пять дополнительных [пакетов военной помощи]. Как бы хорошо такое ни звучало, почему это добродетельно? А финансирование наших войск, которые сейчас сталкиваются со смертельной угрозой, — это партийное упражнение?!.. Это лицемерие [со стороны законодательной ветви власти США], — заявил Хегсет.

Ранее Пентагон запросил $1,7 млрд на увеличение численности и укрепление личного состава вооруженных сил США. В Пентагоне связали необходимость дополнительного финансирования с рекордными показателями набора на службу.

До этого сообщалось, что запасы ключевых американских вооружений по-прежнему истощены и Пентагон активно работает над расширением промышленной базы для их производства. По словам неназванного представителя военного министерства США, ведомство хочет быстро нарастить оборонную промышленную базу и активно ищет и внедряет лучшие американские инновации.