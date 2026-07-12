Стало известно о плачевном состоянии американских запасов оружия CNN: арсеналы вооружений США до сих пор не смогли восстановить

Запасы ключевых американских вооружений по-прежнему истощены и Пентагон активно работает над расширением промышленной базы для их производства, сообщает телекомпания CNN. По словам неназванного представителя военного министерства США, ведомство хочет быстро нарастить оборонную промышленную базу и активно ищет и внедряет лучшие американские инновации.

Министерство активно ищет и внедряет наилучшие американские инновации, где бы они ни располагались, чтобы обеспечить масштабное производство и повысить устойчивость цепочек поставок, — указал чиновник.

Ранее помощник главы Пентагона Майкл Каденацци заявил, что на протяжении последних 30 лет Соединенные Штаты пренебрегали развитием собственных оборонных производственных мощностей. Он отметил, что нынешнее состояние промышленной базы остается хрупким. По его словам, действующая администрация поставила задачу провести реиндустриализацию оборонного сектора.

Кроме того, Пентагон подписал с компанией Raytheon контракт на $1,1 млрд (около 82,7 млрд рублей) на производство тактических ракет AIM-9X. Завершить выполнение работ планируется к сентябрю 2029 года. Дополнительное соглашение предусматривает реализацию опционов на изготовление и поставку серийной продукции AIM-9X.