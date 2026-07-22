Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин заявил, что постоянное перемещение бойцов разных подразделений и проблемы со снабжением привели к хаосу на позициях ВСУ, передают РИА Новости. На позициях постоянно находились военнослужащие из разных бригад.

Он утверждает, что некоторые из них не хотели оставаться на своих участках и переходили на другие позиции. По рации украинским военным сообщили о приближении российских мотоциклистов. По словам Лурина, подразделение заняло позицию у перекрестка, ожидая, что техника будет двигаться по дороге.

Они, получается, метров 50-100 из кустов выскочили. Мы начали стрелять без толку, потому что не успели среагировать. Они проскочили, на нас вышли на рацию, накричали. И пришла команда «теперь собирайте вещи», — рассказал он.

Лурин добавил, что затем его подразделение отходило, ориентируясь по картам, которые были получены вместе с посылкой. Он утверждает, что на каждой позиции военные находились не более трех-четырех дней, а к моменту выхода к окраинам города у них закончились продукты и батареи для радиостанции.

Ранее российские беспилотники нанесли удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Атака была совершена с применением FPV-дронов КВН («Князь Вандал Новгородский») на оптоволокне.