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22 июля 2026 в 00:50

В США ответили на запрос Зеленского о передаче допсистем ПВО

Кейн: США пока не готовы передать Украине дополнительные системы ПВО

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США пока не приняли решение по запросу президента Украины Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн. Он отметил, что ему известна просьба Киева.

Однако вопрос о дальнейшей судьбе запроса остается предметом обсуждения гражданского руководства США. В июне Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет к ним, сославшись на нехватку боеприпасов у ВСУ. Позднее он сообщил, что ни Белый дом, ни Конгресс США не ответили на его обращение.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернэм сообщил, что первые переговоры в новом статусе он проведет с Трампом и Зеленским. По словам британского политика, в беседе с последним он собирается заверить его в сохранении прежнего курса Лондона на поддержку Киева.

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что политические сдвиги в странах Европейского союза способны существенно ослабить военную и финансовую помощь Киеву. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время руководство во Франции, Британии и Германии может смениться, а новые лидеры сосредоточатся на внутренних проблемах, а не на украинском вопросе.

США
Украина
ПВО
Владимир Зеленский
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