На Украине оценили последствия смены главкома ВСУ для Зеленского Зеленскому предрекли потерю контроля над ВСУ после увольнения Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский после смены главнокомандующего ВСУ рискует потерять контроль над армией и ситуацией в стране, пишет украинское издание «Страна». Журналисты заявили, что увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов.

По мнению авторов материала, ранее Зеленский не собирался отправлять главкома в отставку, однако сделал это под давлением. Издание считает, что после этого новый главнокомандующий и другие представители военного руководства могут начать ориентироваться на политические силы, способные повлиять на решения украинского президента.

При этом Зеленский попытается показать, что по-прежнему контролирует ситуацию. Однако, по оценке издания, это может привести к конфликту внутри военного руководства, особенно если будут затронуты интересы сторон, связанных с распределением оборонного бюджета.

Ранее Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Его должность занял Михаил Драпатый.

До этого председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов сообщил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени. По его словам, президент Украины с легкостью избавится от него как от разменной монеты.