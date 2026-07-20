Политолог объяснил, чем пертурбации в Европе опасны для Зеленского Политолог Станкевич: сдвиги в Европе могут лишить Украину поддержки

Политические сдвиги в странах Европейского союза способны существенно ослабить военную и финансовую помощь Киеву, заявил политолог Сергей Станкевич в интервью изданию «Царьград». Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время руководство во Франции, Британии и Германии может смениться, а новые лидеры сосредоточатся на внутренних проблемах, а не на украинском вопросе.

И это значит, что три страны, опорные для европейской части НАТО, — Британия, Франция и Германия — поменяют лидеров и приоритеты в пользу внутренних нужд. То есть корпорация войны [президента Украины Владимира] Зеленского теряет и финансовую опору, и политическую, — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернэм сообщил, что первые переговоры в новом статусе он проведет с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По словам британского политика, в беседе с последним он собирается заверить его в сохранении прежнего курса Лондона на поддержку Киева.

Кроме того, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Польша способна воспрепятствовать вхождению Украины в Евросоюз, если сохранит нынешнюю жесткую линию по отношению к Киеву. Политолог уточнил, что подобные намерения не случайны и укладываются в общую тенденцию ужесточения тона в адрес украинского руководства.