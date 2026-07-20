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20 июля 2026 в 17:04

Бернэм сделал первое заявление о поддержке Украины на посту премьера

Бернэм: Великобритания продолжит поддерживать Украину

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Первые телефонные разговоры на посту премьер-министра Великобритании Энди Бернэма состоятся с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Reuters. По словам Бернэма, в разговоре с Зеленским он намерен подтвердить, что поддержка Украины со стороны Великобритании останется неизменной. Он также заявил о готовности продолжать оказывать украинскому лидеру полную поддержку, как это делал его предшественник Кир Стармер.

У президента Зеленского не останется никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, она тверда. Она будет с ним, и я тоже буду с ним лично, — отметил он.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что Бернэм может быстро покинуть свой пост и не успеть провести масштабные реформы. По словам эксперта, смена главы британского правительства не приведет к пересмотру внешнеполитического курса Лондона, в том числе в отношении Украины.

Европа
Великобритания
Украина
Энди Бернэм
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