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22 июля 2026 в 02:07

В России готовят механизм, который усложнит жизнь мошенникам

В России могут разрешить возврат денег со счетов мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России могут рассмотреть возможность возврата денег, похищенных мошенниками, напрямую со счетов получателей средств, сообщили в пресс-службе Минцифры. Такая мера указана среди задач доктрины по борьбе с IT-преступлениями.

Установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм «обратного взыскания»), — говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что доктрина содержит основные направления работы, а не готовые решения. Для реализации некоторых предложений потребуется подготовка изменений в законодательство, а сам документ может быть скорректирован после обсуждения.

Ранее в платформе «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний начали предлагать студентам якобы престижную летнюю стажировку. Соискателям предоставляют привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и даже гарантированный контракт по итогам лета.

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