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21 июля 2026 в 09:19

Российских студентов предостерегли от «престижных» летних стажировок

В РФ мошенники под видом компаний начали предлагать студентам летние стажировки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний начали предлагать студентам якобы престижную летнюю стажировку, заявили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Соискателям предлагают привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и даже гарантированный контракт по итогам лета.

Однако в процессе оформления документов у студента выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты или прохождения платного онлайн-тестирования. В «Мошеловке» посоветовали проверять наличие вакансии или программы стажировок на официальном сайте организации или через службу поддержки.

Крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов, — резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени Государственной жилищной инспекции с информацией о якобы выявленных нарушениях. В них указываются данные получателя, говорится о якобы завершенной проверке жилья, нарушениях при перепланировке и вынесенном постановлении.

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