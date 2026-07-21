Российских студентов предостерегли от «престижных» летних стажировок В РФ мошенники под видом компаний начали предлагать студентам летние стажировки

Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний начали предлагать студентам якобы престижную летнюю стажировку, заявили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Соискателям предлагают привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и даже гарантированный контракт по итогам лета.

Однако в процессе оформления документов у студента выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты или прохождения платного онлайн-тестирования. В «Мошеловке» посоветовали проверять наличие вакансии или программы стажировок на официальном сайте организации или через службу поддержки.

Крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов, — резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени Государственной жилищной инспекции с информацией о якобы выявленных нарушениях. В них указываются данные получателя, говорится о якобы завершенной проверке жилья, нарушениях при перепланировке и вынесенном постановлении.