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22 июля 2026 в 01:38

Россиянам напомнили, когда завершается прием в вузы

Минобрнауки РФ сообщило о завершении приема на бюджет 25 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прием заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, передает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ. Приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня.

Согласно действующим правилам, прием заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале «Госуслуг» 27 июля, — говорится в материале.

В министерстве уточнили, что согласия на зачисление по квотам, для олимпиадников и целевого обучения принимаются до 1 августа, а по основному конкурсу — до 5 августа. Прием заявлений на платные места завершается не позднее 20 сентября, а сроки приема в магистратуру на бюджет каждый вуз определяет самостоятельно, но не позднее 20 августа.

Ранее сообщалось, что по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, достигло 10 090. Пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова проинформировала, что больше всего новых стобалльных результатов зафиксировано по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53).

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