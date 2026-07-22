В России выросло количество самозанятых

Число самозанятых в России превысило 16 млн человек, передают РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. За январь — апрель 2026 года количество россиян данной категории увеличилось на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первых четырех месяцев текущего года число зарегистрированных самозанятых достигло 16,188 млн человек. Всего за год количество граждан, использующих этот налоговый режим, выросло почти на четверть, следует из данных Федеральной налоговой службы.

Ранее ведущий юрист Prodamus Юлия Охотюк рассказала, что для самозанятых граждан, которые не имеют официального трудоустройства, предусмотрен легальный способ получения декретных выплат через регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. По ее словам, ключевым условием для реализации этого права является добровольное вступление в правоотношения с Социальным фондом России по обязательному страхованию.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что при трудоустройстве по договору гражданско-правового характера можно рассчитывать на больничные и декретные выплаты. По его словам, пособие по беременности и родам исполнительница по ГПХ оформляет через Социальный фонд на основании электронного больничного.