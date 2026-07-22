Квартира за водку: топ-5 схем черных риелторов по «отжиму» жилья у россиян

Черные риелторы продолжают отнимать квартиры у россиян, используя шантаж, угрозы и изощренные юридические приемы. Их жертвами становятся самые уязвимые — одинокие женщины, пенсионеры, люди с зависимостями и те, кто не может защитить себя в суде. Кто еще находится в группе риска, как работают новые схемы мошенников, нужны ли поправки в Уголовный кодекс — в материале NEWS.ru.

Какая схема черных риелторов самая распространенная

Как правило, черные риелторы работают в группе, куда могут входить сотрудники полиции, социальных служб и нотариусы. Они специально ищут незащищенные слои населения — одиноких пенсионеров, а также неграмотных с юридической точки зрения людей, рассказал в интервью NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, один из преступников, как правило, обрабатывает жертву, другой оформляет документы, а третий выступает в роли подставного покупателя.

«Они втираются в доверие к пожилым людям, изображают озабоченность, участливость и убеждают: „Давай обменяем/продадим твою квартиру — будешь меньше платить за коммуналку“. Мошенники обещают жертве помочь с продажей и уговаривают ее подписать бумаги», — объяснил Лунев.

По его словам, вместо документа на оказание услуг (например, ремонта микроволновки) доверчивым пенсионерам могут подсунуть договор о продаже жилья или ренты с невыгодными условиями.

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«Еще один распространенный прием — манипуляция страхом жертвы. Черные риелторы говорят, что в скором времени владелец может лишиться своей квартиры, если не продаст ее прямо сейчас. В противном случае ее арестуют и отберут. Некоторые одинокие люди верят этим сказкам», — сказал адвокат.

Как черные риелторы отнимают квартиры у своих возлюбленных

В социальных сетях все чаще появляются новости о том, что черные риелторы пытаются завладеть недвижимостью своих вторых половинок. Таких мошенников называют брачными аферистами, отметил Лунев. По его словам, как правило, это мужчины.

«Они женятся на женщинах, владеющих квартирами, делают небольшой ремонт и разводятся. За счет этого ремонта аферисты пытаются выделить долю в жилье на себя или получить компенсацию, показывая в суде договоры и наряд-заказы на выполненные работы», — отметил адвокат.

По его словам, еще одна мошенническая схема выглядит так: находящийся в браке аферист предлагает супруге продать квартиру и купить в ипотеку жилье большего размера либо оформить кредит под залог имущества. В итоге злоумышленник подает на развод, а жертва остается без квартиры или с крупным кредитом.

Какие еще схемы используют черные риелторы

Привлечь банду черных риелторов к ответственности крайне сложно, так как практически невозможно доказать в суде умышленный характер их действий, высказал мнение Лунев. Как правило, жертвы мошенников подписывают все документы добровольно.

Адвокат назвал еще несколько схем, которые используют черные риелторы:

Помещение владельца квартиры в психиатрическую клинику. Мошенники вступают в сговор с врачами, инициируют процесс признания одинокого человека недееспособным, после чего отправляют его в дом престарелых или психоневрологический диспансер. Опекуном назначают подставное лицо из преступной группы, возможно, родственника.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бытовой террор — самая жесткая форма мошенничества. Если в квартире несколько собственников, то черные риелторы могут выкупить долю одного из них и подселить туда бездомного. В результате они получают оставшиеся доли за бесценок.

Цифровое насилие. Злоумышленники взламывают личный кабинет владельца квартиры на сайте «Госуслуги», оформляют электронную подпись, переписывают жилье на подставное лицо, а затем продают. Чтобы этого избежать, нужно установить запрет на действия с недвижимостью без личного участия собственника.

Мошенничество с доверенностями и документами. С помощью этой схемы аферисты регистрируют права собственности на жилье. В некоторых случаях они действуют совместно с нотариусами, которые убеждают владельца квартиры подписать документ. На деле он оказывается завещанием или доверенностью, в результате чего жертва лишается жилья.

По словам Лунева, нужно соблюдать осторожность при подписании документов и передаче персональных данных третьим лицам, в том числе по телефону.

Адвокат подчеркнул, что действия черных риелторов подпадают под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание за такое преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

«Я бы ужесточил итоговое наказание для подобных лиц — необходимо изымать имущество в пользу потерпевшего в пределах причиненного ущерба у преступников и их ближайших родственников», — отметил эксперт.

Почему собственники остаются без своих квартир

В приюты для бездомных в Подмосковье попадают люди, потерявшие жилье по разным причинам. Подавляющее большинство лишаются квартир из-за злоупотребления алкоголем, сообщил в беседе с NEWS.ru общественный деятель и правозащитник Сергей Бызин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые собственники жилья за бутылку готовы подписать договор купли-продажи или оформить доверенность на мошенника, отметил он. «Люди пропивают квартиры по простой схеме: разменивают большую площадь на меньшую за доплату», — сказал Бызин.

По его словам, для совершения сделок с недвижимостью в России не всегда требуются справки из психоневрологического диспансера. К тому же не все потенциально уязвимые граждане состоят на учете.

Как в Госдуме предложили бороться с черными риелторами

Черные риелторы — «отрыжка» бандитских времен 90-х годов, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, необходимо обсуждать с экспертами, юристами, правоведами и полицейскими меры ужесточения ответственности за преступления в сфере недвижимости.

«Прекрасно помню, как бандиты-риелторы увозили одиноких стариков из своих квартир в один конец на новую „жилплощадь“. Нужно приравнять таких „специалистов“ к настоящим кровавым бандитам, которым они служат», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что «из-за деятельности этих преступников в нашей стране появилось не одно кладбище одиноких и несчастных людей, повстречавших упырей на своем жизненном пути».

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