«Мчится за мной и показывает нож»: маньяк охотится на женщин в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде неизвестный с ножом два раза за последний месяц нападал на женщин. Одну из них рано утром он попытался изнасиловать. Местные жители предполагают, что в городе появился маньяк. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как первый раз напали на женщину в Сергиевом Посаде

Супермаркет «Круста» на улице Железнодорожной — популярное место в Сергиевом Посаде. Находится он в центре, примерно в километре от автовокзала. Местные полагают, что именно здесь безымянный маньяк нападает на женщин.

«Месяц назад я стояла на кассе в супермаркете. И тут какой-то мужчина говорит: „Подожди меня на улице“. Я испугалась, убежала. Оглядываюсь, вижу — он мчится за мной и показывает нож», — поделилась 14 сентября местная жительница с блогером и журналистом Андреем Трофимовым.

Как второй раз напали на женщину в Сергиевом Посаде

В своем Telegram-канале блогер сообщил, что 15 сентября тот же самый мужчина напал на женщину во втором подъезде дома по адресу: Железнодорожная, 34. Мария (имя изменено. — NEWS.ru) была в Подмосковье проездом.

«Мы живем на Чукотке. Из-за смены часовых поясов в шесть утра уже не спали. Маша вызвалась сходить в магазин за соком», — рассказал ее муж.

Камеры, установленные на двери подъезда, зафиксировали, как Мария возвращается домой. Она заметила лысого парня в темной куртке, надетой на голое тело. Заволновавшись, она ускорилась и поскорее заскочила в подъезд, но преследователь скользнул следом. Буквально через долю секунды раздались истошные крики: «Помогите! Мама!» На подмогу женщине выскочили ее муж с братом.

«Он хотел ее изнасиловать и отобрать телефон. Мы его спугнули, он сбежал», — рассказали они.

Как полиция отреагировала на нападения

Жители города взбудоражены случившимся. Изначально пострадавшие не хотели писать заявления, потому что самого изнасилования не произошло. Но, узнав, что это не единичный случай, отправились в полицию. При этом в пресс-службе УМВД по Московской области корреспонденту NEWS.ru заявили, что прокомментировать случившееся пока не могут.

«Теперь постоянно бывают разные нападения на девушек. Детей на улицу отпускать страшно. Поймайте этого ублюдка!» — призвал один из жителей Сергиева Посада в комментарии к публикации о нападениях.

Девушка, живущая в соседнем доме, написала, что ей очень страшно.

«На видео четко видно его лицо. Непонятно, почему он на свободе? Полиция ждет, пока он убьет кого-то? Почему при таком количестве свидетелей его еще не задержали?» — возмущается в комментариях местная жительница Елена.

Это не первый маньяк в Сергиевом Посаде

«Скорее всего, он живет где-то поблизости, значит, найти его будет нетрудно. Что он делал на улице в такой ранний час? Наверное, деньги на алкоголь или наркотики искал», — предполагают местные жители.

Этот случай в Сергиевом Посаде не первый. Чуть меньше года назад близ города были найдены трупы трех человек. Местные жители заподозрили, что рядом орудует маньяк. Два года назад несколько женщин пожаловались на мужчину, который подкарауливал их ночью в переходе, нападал, а затем преследовал. После этого он сел в автобус и на глазах у других пассажиров стал удовлетворять себя руками. На ситуацию даже обращал внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Судя по его внешнему виду, возможно, это был бомж. В Сергиевом Посаде рядом с Троице-Сергиевой лаврой постоянно попрошайничают маргинальные личности, пьют, а когда они выпивают, становятся способными на любые преступления. Пьяный человек, тем более если у него психические расстройства, может сотворить что угодно. Отсюда и преступления, грабежи и изнасилования», — заметил в беседе с NEWS.ru общественник Сергей Бызин.

Что делать женщинам при угрозе нападения маньяка

Покушение на изнасилование предусматривает реальное лишение свободы, рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Даже по поводу приставаний без применения насилия могут возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

«Если в городе появился маньяк, жителям нужно принять все меры, чтобы можно было самостоятельно отбиться от нападающего. В случае нападения нужно стараться привлекать внимание людей к себе: выбежать в людное место, переместиться в зону, где есть камеры наружного наблюдения. Очень эффективно использовать газовые баллончики или электрошокер», — пояснил он.

Если полиция бездействует и ничего не предпринимает, нужно писать жалобу в прокуратуру. Карабанов отметил, что направит обращение по поводу ситуации в Сергиевом Посаде на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

