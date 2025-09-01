Недочеловек-паук: уральский маньяк признался в убийстве пенсионерки

В городе Богдановиче раскрыли дело об убийстве женщины в 1998 году. Она стала одной из жертв маньяка Сергея Паукова по прозвищу Паук. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого громкого дела.

«Буду убивать людей»

Сейчас Сергею Паукову 67 лет. Последние 24 года он провел в Сычевской спецлечебнице в Смоленской области. Его признали виновным в убийстве 13 человек и психически невменяемым.

При этом мужчина открыто говорил, что совершал свои преступления с целью наживы. Он отдавал своим действиям отчет. Также мужчина отмечал за собой ненависть ко всем людям.

«Никуда не мог устроиться, его отовсюду гоняли, когда он освободился из мест лишения свободы. Он разозлился на власть существующую и говорит: „Буду убивать людей и так на жизнь себе зарабатывать“. А потом говорил, что в конце концов всё это ему надоело, он устал», — рассказывал изданию E1.ru экс-следователь Игорь Куркин.

При этом Пауков отмечал, что убивал в основном пьяниц и гулящих женщин. Детей и обычных граждан не трогал.

Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бил ножом по шее

Новый эпизод в деле Паука увеличил счет смертельных жертв до 14. Убийца расправился с 64-летней пенсионеркой в 1998 году.

«С 22 по 24 июля 1998 года в одной из квартир в городе Богдановиче было обнаружено тело 64-летней хозяйки жилища с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть преступление по итогам комплекса проведенных тогда мероприятий не удалось. Производство по делу было приостановлено», — рассказали в Следственном комитете.

Нашли по отпечаткам

Выйти на Паукова удалось благодаря сохраненным отпечаткам пальцев. В квартире были обнаружены два образца. Один принадлежал хозяйке жилища, а второй — на момент возбуждения дела оставался неопознанным.

Новые методы позволили установить, что убийца давно уже сидит в спецлечебнице.

«Фигурант был допрошен по обстоятельствам уголовного дела. Свою причастность к произошедшему он признал и пояснил, что причинил смерть женщине с целью хищения ее имущества. По данным следствия, преступление этот гражданин, тяготевший в тот период к бродяжническому образу жизни, совершил во время пребывания в Свердловской области, где им, согласно ранее вынесенному решению суда, также было совершено преступление в поселке Талица», — рассказали в Следственном комитете.

Читайте также:

«Ударила каблуком по яйцам»: как британская королева отбивалась от маньяка

Насиловал за сладости: педофил женится и сношает приемных дочерей

Обещал коробку конфет: педофил выбил школьнице зубы и порвал влагалище