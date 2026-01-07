Готова есть хоть каждый день на обед и ужин: картошка с фаршем, запеченная в сливочной подливе

Готова есть хоть каждый день на обед и ужин: картошка с фаршем, запеченная в сливочной подливе

Приготовьте невероятно сытную, нежную и ароматную запеканку из слоеной картошки с фаршем в сливочной подливе. Готова есть это блюдо хоть каждый день на обед и ужин!

Вкус — потрясающий: нежная, пропитанная соусом картошка, сочный фарш и тягучая сырная корочка создают идеальную комбинацию.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 300 мл сливок (20%), 100 мл молока, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, соль, перец, паприка, растительное масло. Картофель нарежьте кружочками. Фарш обжарьте с луком до готовности, посолите, поперчите. В сотейнике растопите сливочное масло, обжарьте в нем муку 1–2 минуты, влейте тонкой струйкой сливки и молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Добавьте чеснок, соль, перец, паприку, доведите до загустения. Форму для запекания смажьте маслом. Выкладывайте слоями: половина картофеля, весь фарш, оставшийся картофель. Залейте все сливочной подливой, чтобы она покрыла верхний слой. Посыпьте сыром. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как запечь треску с грибами в сметане.