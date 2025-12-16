Сочетание на миллион: треска, запеченная с грибами в сметане, — обалденный рецепт на обед или ужин

Отрываю от сердца обалденный рецепт рыбы на обед или ужин — треска, запеченная с грибами в сметане. Сочетание на миллион!

Вам понадобится: 4 кусочка филе трески (около 600 г), 300 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г сметаны, мука для панировки, соль, перец, растительное масло, зелень. Рыбу промойте, обсушите, посолите и поперчите, затем обваляйте каждый кусочек в муке. На сковороде разогрейте масло и обжарьте треску с двух сторон по 2–3 минуты до легкой золотистой корочки. Переложите рыбу в форму для запекания. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте нарезанные пластинками грибы и жарьте, помешивая, до румяного цвета и испарения жидкости. Посолите и поперчите грибную смесь. Равномерно распределите грибы с луком поверх стейков трески. Полейте все сметаной. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут, пока соус не начнет слегка пузыриться.

Вкус получается изумительным: нежное мясо трески с хрустящей корочкой прекрасно сочетается с насыщенными жареными грибами и нежным, слегка кисловатым сметанным соусом, который пропитывает блюдо. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью.

