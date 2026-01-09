«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником»

«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником»

На Западе обсуждают новый удар «Орешником» под Львовом. Что об этом говорят иностранные СМИ, как Киев пытается «заболтать» последствия удара, что стало известно?

Что известно об ударе «Орешником» под Львовом 9 января, что стало целью

Утром 9 января Минобороны РФ официально подтвердило применение новейшей российской БРСД «Орешник». Удар стал ответом на атаку резиденции президента России в ночь на 29 декабря.

В Сети активно обсуждают, что стало целью второго применения «Орешника». Согласно заявлению Минобороны, удар поразил «объекты производства БПЛА, которые использовались в ходе террористической атаки». Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что удар пришелся по «критической инфраструктуре».

По данным СМИ, «Орешник» якобы ударил по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному газовому хранилищу, которое составляет более 50% от общей мощности всех газохранилищ Украины. Эту цель называют «очень сложной», поскольку инфраструктура ПХГ находится на глубине до 900 метров.

Уже вскоре появились альтернативные версии: нардеп Рады Сергей Нагорняк заявил, что газовая инфраструктура Львовской области не была целью «Орешника»: якобы атака поразила другой объект, не связанный с газоснабжением, и ПХГ получило незначительные повреждения только в результате сейсмических колебаний после удара.

Однако против этой версии выступили в соцсетях: после удара «Орешником» ночное небо над Львовской областью приняло «фантастический» лиловый цвет. Якобы причиной этого стало крупномасштабное возгорание на ПХГ.

Украинские источники в Telegram утверждают, что удар «Орешником» пришелся по территории авиационного ремонтного завода на окраине Львова (что подтверждает заявление Минобороны РФ).

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев будет требовать экстренный созыв Совбеза ООН, совета Украина — НАТО и будет добиваться реакции Евросоюза. Причина: удар был нанесен всего в нескольких десятках километров от границы Польши.

«Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», — объявил Сибига.

Что говорят на Западе об ударе «Орешником», боятся ли российской ракеты

Новое применение «Орешника» вызвало оживленное обсуждение в западных СМИ. Британские таблоиды вышли с громкими заголовками:

The Sun: «ВЛАД ВЫПУСКАЕТ АД»;

The Mirror: «Путин запускает ЗЛОВЕЩУЮ ракету „Орешник“, которая летит со скоростью 8000 миль в час и способна нести ядерное оружие»;

Sky News: «Аналитик: Ракета „Орешник“ — это НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ ЧУДОВИЩЕ».

Британская газета Express напомнила, что заявленные Москвой возможности «Орешника» позволяют нанести удар в любой точке Европы.

Виды Лондона Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

«Орешник» способен доставить ядерный заряд в Лондон всего за восемь минут», — пишут авторы.

В комментариях читатели германской Die Welt указали на то, что никакие системы ПВО, поставленные Киеву, не смогли перехватить «Орешник».

«Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги?» — возмущаются немцы.

Греческое издание Bankingnews, в отличие от британских и германских СМИ, перечислило провокационные действия Украины и Запада перед новым годом: атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, удар ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь, заявления «коалиции желающих» о размещении войск НАТО на Украине, захваты предположительно связанных с Россией танкеров ВМС США и атаки украинских морских беспилотников на танкеры в Черном море.

«Терпение Путина кончилось», — считают греки.

Что говорят об ударе «Орешником» в соцсетях

Враждебные России пользователи в соцсети X (бывший Twitter) поспешили заявить, что удар «Орешником» около границ Европы якобы означает «отчаяние российского руководства». Однако большинство комментаторов на Западе выражаются гораздо осторожнее.

«Россия сбросила перчатки. Наверное, не стоило ЦРУ пытаться ударить по резиденции Путина», — заявил американский журналист Грегори Латэм.

«У НАТО нет никакого ответа на новейший российский „Орешник“. Они не могут его сбить, и они знают это. А еще они знают, что НАТО нужно работать долгие годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к этим возможностям», — заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Ракета «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Единственный „Орешник“ способен уничтожить американский атомный авианосец со всем экипажем и авиацией примерно за 30 секунд», — заявил американский военный эксперт полковник Лоуренс Вилкерсон.

«Это предупреждение НАТО, которая бежит по лестнице эскалации. В мае 2024 года НАТО атаковала стратегический радар раннего предупреждения в РФ. В июне 2025-го НАТО атаковала ядерные бомбардировщики ВКС РФ. В декабре 2025-го ЦРУ участвовало в атаке на командный центр ядерных войск России. Ни одна из этих целей не связана с конфликтом на Украине. Утверждения, что Россия „этого заслуживала“ или что „Украина осуществляла эти атаки самостоятельно“, — абсолютно бессмысленны и ложны. Моральное позерство и военная пропаганда никого не защитят в случае ответного удара», — заявил норвежский политолог Гленн Дисен.

