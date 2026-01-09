Наступление ВС РФ на Харьков 9 января: казнь снайперов, месиво в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 9 января 2026 года, как казнили украинских снайперов, что происходит в Купянске и на других участках?

Наступление ВС России на Харьков 9 января

ВС России наращивают темпы наступления в районе Старицы и в Волчанских Хуторах, продвигаются в лесу возле Лимана и на Хатненском участке, артиллерия и ТОС работают по позициям украинской армии, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в обороне, перебрасывая на позиции новые боевые группы, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Российские бойцы «покарали» пару снайперов в районе населенного пункта Уды у границы РФ, которые «атаковали все живое, что попадало в зону досягаемости», утверждает источник.

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на семи участках (до 800 м). <...> Ударами „Солнцепеков“ поражены позиции 72-й мехбригады и 127-й тяжелой мехбригады ВСУ. В лесу юго-восточнее Лимана „Бесстрашные“ овладели участком леса, продвинувшись на 300 м. Противник предпринял попытку выдвижения двух боевых групп на пикапах в направлении наших позиций. Обе группы уничтожены комплексным огневым поражением», — отметил канал.

В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли 15 домовладений, продвинувшись на 250 м, в районе Мелового — Хатнего ВС РФ продвинулись на 200 м — ВСУ активно минируют подступы к своим позициям, сообщили авторы.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Комплексным огневым поражением уничтожены три наблюдательных пункта ВСУ в районе Липцев», — добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Потери ВСУ за сутки в Харьковской области, в зоне действия группировки войск «Север», составили более семи десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также четыре пункта управления БПЛА и склад матсредств, сообщил «Северный ветер».

«В Купянске продолжаются тяжелые бои в разных кварталах города. Штурмовые группы РФ занимают позиции в населенном пункте Подолы. Сообщается об успехах в Тищенковке севернее Купянска», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, тяжелые бои идут на обоих берегах реки Оскол и представляют собой сражение на истощение.

«Небольшие группы пехоты воюют за контроль над различными точками в городских кварталах, над которыми висят дроны с обеих сторон. Российские подразделения держат очаговую оборону в промзоне и в северной части Купянска. На севере от города наши штурмуют Тищенково, на востоке — позиции ВСУ в районе Куриловки», — считает Царев.

Военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин назвал ситуацию на Купянском участке фронта «сложной»: упорные бои идут в районе Кондрашовки, Тищенково, Купянска-Узлового. Сказываются погодные условия в виде снега и ледяного дождя, которые продолжаются трое суток, минусовой температуры ночью и плюсовой — днем, что влияет на использование колесной техники, отметил он.

«Волчанск. После освобождения Вильчи и Лимана наши штурмовики зачищают лесополосы. Усилилась наша активность по направлению к важному н. п. Графское. Противник пытается перебрасывать дополнительные силы в район Великого Бурлука и под Волчанск со стороны Печенеги и Старого Салтова», — утверждает эксперт.

Алехин добавил, что продолжаются огневые удары ВС РФ по ПВД, пунктам управления дронов и скрытым огневым позициям ВСУ в окрестностях Харькова, а также по тыловым базам в Дергачах, Чугуеве, Богодухове и Слатино.

«Огненная кара для ВСУ», «Месиво в Купянске продолжается», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

