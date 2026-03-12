Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:55

Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года

Биржевые цены на бензин и дизтопливо выросли в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли цены на бензин и дизельное топливо всех марок, следует из данных торговой площадки. Бензин АИ-92 превысил отметку 64 тыс. рублей за тонну впервые с начала ноября 2025 года.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,85%, до 64,108 тыс. рублей за тонну. АИ-95 вырос на 1,55%, достигнув 67,914 тыс. рублей за тонну.

Положительная динамика зафиксирована по всем видам дизельного топлива. Летний дизель прибавил 1,47% (62,359 тыс. рублей), межсезонный — 1,9% (62,698 тыс. рублей), зимний — 1,21% (63,124 тыс. рублей за тонну). Стоимость топочного мазута увеличилась на 1,66% (19,912 тыс. рублей), а сжиженных углеводородных газов — на 0,08% (24,611 тыс. рублей за тонну). Исключением стал авиационный керосин, цена которого снизилась на 0,36%, до 73,923 тыс. рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе резко выросли цены на топливо. Аналитики сравнили данные за декабрь 2025 года и январь 2026 года. Литр газомоторного топлива стоил 27,48 рубля, а сейчас цена составляет 27,90 рубля. Стоимость дизельного топлива выросла с 75,73 рубля до 77,24 рубля. Бензин АИ-92 стоил 58,62 рубля. По данным за январь этого года, цена выросла до 59,53 рубля.

цены
цены на бензин
биржи
бензин
дизель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.