Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года Биржевые цены на бензин и дизтопливо выросли в России

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли цены на бензин и дизельное топливо всех марок, следует из данных торговой площадки. Бензин АИ-92 превысил отметку 64 тыс. рублей за тонну впервые с начала ноября 2025 года.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,85%, до 64,108 тыс. рублей за тонну. АИ-95 вырос на 1,55%, достигнув 67,914 тыс. рублей за тонну.

Положительная динамика зафиксирована по всем видам дизельного топлива. Летний дизель прибавил 1,47% (62,359 тыс. рублей), межсезонный — 1,9% (62,698 тыс. рублей), зимний — 1,21% (63,124 тыс. рублей за тонну). Стоимость топочного мазута увеличилась на 1,66% (19,912 тыс. рублей), а сжиженных углеводородных газов — на 0,08% (24,611 тыс. рублей за тонну). Исключением стал авиационный керосин, цена которого снизилась на 0,36%, до 73,923 тыс. рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе резко выросли цены на топливо. Аналитики сравнили данные за декабрь 2025 года и январь 2026 года. Литр газомоторного топлива стоил 27,48 рубля, а сейчас цена составляет 27,90 рубля. Стоимость дизельного топлива выросла с 75,73 рубля до 77,24 рубля. Бензин АИ-92 стоил 58,62 рубля. По данным за январь этого года, цена выросла до 59,53 рубля.