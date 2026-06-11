«‎Пугает концом света»: на Украине жестко прошлись по Каллас Мендель: Каллас не может выполнять свои должностные обязанности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не может выполнять свои ключевые должностные обязанности, заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в соцсети X. Она отметила, что еврочиновница продолжает запугивать страны Европы, постоянно предупреждая о надвигающейся войне.

Будучи главным дипломатом ЕС, вместо того чтобы устранять напряженность, она усиливает воинственную риторику, милитаризирует дипломатию, пугает союзников сценариями конца света и постоянно создает ненужные геополитические трения, — написала Мендель.

Такой подход, по ее словам, подрывает ценность нейтралитета. Мендель добавила, что он считался главным активом дипломатии.

Ранее сообщалось, что Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента.

До этого глава дипломатии заявила, что при снятии санкций с РФ и разморозке активов должны учитываться интересы безопасности ЕС. Она добавила, что страны Европейского союза уже обсуждали собственные подходы на случай переговоров по украинскому урегулированию.