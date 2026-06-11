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11 июня 2026 в 18:50

Россиянам разрешили ложиться спать «без зазрения совести» после полуночи

Сомнолог Бузунов: сон после полуночи на самом деле не вредит здоровью человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сон до полуночи не имеет особых преимуществ перед отдыхом в более позднее время, а популярные утверждения о «самых полезных часах сна» — миф, заявил aif.ru сомнолог Роман Бузунов. Специалист добавил, что распространенное мнение о потере глубоких стадий сна после 23:00 не соответствует действительности. По его словам, глубокий сон не исчезает при позднем засыпании, а лишь смещается по времени.

По Сети гуляет табличка, показывающая, что сон до полуночи гораздо полезнее, чем после. Утверждается, что с семи до восьми вечера фактически за час сна мы отсыпаемся как за семь часов. А ценность сна с трех до четырех часов утра — всего 15 минут. Этому не стоит верить, — пояснил сомнолог.

Бузунов также опроверг мнение о том, что мелатонин и другие важные гормоны вырабатываются исключительно до полуночи. Он пояснил, что организм способен перестраивать циркадные ритмы под привычный режим человека, поэтому время выработки гормонов зависит от графика сна и бодрствования.

Иными словами, достаточно две недели вставать в одно и то же время, и продукция гормонов, различные обменные процессы в организме подстроятся под ваше время подъема, — заключил врач.

Ранее врач — пульмонолог, сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин посоветовал студентам высыпаться перед экзаменом. Он пояснил, что, когда человек не высыпается из-за тревоги, в его организме одновременно работают два разрушительных механизма. Первый — уровень гормона стресса кортизола остается высоким, второй — нехватка фаз глубокого сна.

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мелатонин
организм
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